Zeilster Bouwmeester zakt naar vierde plaats

Zeilster Marit Bouwmeester heeft op de WK Laser Radial voor de kust van het Japanse Sakaiminato wat terrein prijsgegeven op de concurrentie. De olympisch kampioene zakte na de vierde wedstrijddag van de derde naar de vierde plaats. De Friezin had moeite met de grillige weersomstandigheden en eindigde in de twee races als 24e en 10e. Die 24e plaats kon ze als schrapresultaat doorstrepen.

“Zeer wisselende omstandigheden vandaag. Ik had moeite grip te krijgen op de wind”, zei Bouwmeester, die in de stand de Zweedse Josefin Olsson, de Turkse Ecem G├╝zel en de Finse Tuula Tenkanen boven zich heeft. “Al met al heel goed gezeild, maar we hadden niet de juiste strategie. Terug naar de tekentafel, want morgen lijken we vergelijkbare omstandigheden te krijgen”, aldus de drievoudig wereldkampioene.

Daphne van der Vaart finishte als 25e en 11e en staat op de twaalfde plaats in de tussenstand.