Aanvallers en snelle afmakers aan zet in Gap

De zeventiende etappe in de Tour de France is een rit voor aanvallers. De renners starten bij de Pont du Gard, waar het beroemde Romeinse viaduct al bijna twintig eeuwen voor een fraai uitzicht zorgt. Het peloton trekt vervolgens naar Orange, dat weer beroemd is om zijn bijna intact gebleven theater uit de Romeinse tijd.

Daarna gaat het langzaam bergop. Halverwege de rit van 200 kilometer ligt de beklimming van de Côte de la Rochette du Buis. De echte scherprechter is echter de Col de la Sentinelle waarvan de voet op zo’n 13 kilometer van de finish in Gap ligt. De klim van de derde categorie is niet heel steil, maar met 5,2 kilometer wellicht lang genoeg om de pure sprinters uit het peloton te laten lossen. Of dat ook geldt voor snelle mannen als Peter Sagan en Greg van Avermaet is de vraag. En natuurlijk is er ook nog geletruidrager Julian Alaphilippe, die een goede sprint in de benen heeft.

Gap was 24 keer eerder decor voor de Tour de France. Twee keer won er een Nederlander, Wout Wagtmans in 1953 en Jelle Nijdam in 1989. Nijdam ontsnapte in de slotkilometer uit het peloton, achterhaalde de Fransman Pascal Poisson en hield zo’n hoog tempo aan dat hij niet meer kon worden teruggepakt.