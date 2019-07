Ehrens laat springruiter Schuttert debuteren

Bondscoach Rob Ehrens laat springruiter Frank Schuttert debuteren op het Europees kampioenschap, dat volgende maand in Rotterdam wordt gehouden. De tweevoudig nationaal kampioen verschijnt aan de start met Lyonel. Hij kwam vorig jaar (met Chianti’s Champion) al wel op de wereldtitelstrijd uit.

Met Schuttert behoren verder Harrie Smolders (Don VHP Z), Marc Houtzager (Sterrehof’s Calimero) en Maikel van der Vleuten (Dana Blue) tot de equipe. Doron Kuipers is met Charley eveneens nieuw, maar is de reserve.

Ehrens sprak van een mix van ervaring en nieuw talent. “Harrie en Marc komen met paarden die al op veel kampioenschappen uitkwamen. Maikel is ook heel geroutineerd, maar zijn paard debuteert op dit niveau. Datzelfde geldt voor Lyonel van Frank.”

Vorig week nog in Aken eindigde Team NL op de zesde plaats. “Door het ijs gezakt”, noemde Ehrens dat. Hij sprak van een tot nu toe tegenvallend seizoen. “Alleen in Geesteren ging het goed. Dat neemt niet weg dat ik geloof in onze kansen voor het EK. We hebben kwaliteit. Het kan zo maar omslaan.”

Bij de Europese titelstrijd, gehouden van 19 tot en met 25 augustus in het Kralingse Bos, rijden ook de dressuurruiters (en de para-dressuurruiters) hun EK. Voor de dressuur wees bondscoach Alex van Silfhout eerder Edward Gal, Hans Peter Minderhoud, Emmelie Scholtens en Anne Meulendijks aan. Adelinde Cornelissen is hier de reserve.