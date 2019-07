Ewan overleefde hitte door extra motivatie

Sprinter Caleb Ewan pakte in de zestiende etappe in Nîmes zijn tweede ritoverwinning in deze Tour de France. De Australiër van Lotto Soudal, die aan zijn eerste Ronde van Frankrijk bezig is, kan het bijna niet geloven. “Het was al een droom om hier te mogen rijden en een grote droom om één rit te winnen. En nu heb ik twee keer gewonnen.”

Ewan, die de rit na de eerste rustdag in Toulouse ook al had gewonnen, had daar tijdens de etappe zeker niet op gerekend. “Ik was bijna bevangen door de hitte en voelde me heel slecht. Ik had bijna tegen Maxime Monfort gezegd dat hij van kop moest gaan, omdat ik het zo zwaar had. Maar ik had extra motivatie omdat mijn vrouw en dochtertje hier aanwezig zijn.”

De sprinter vond net als zijn concurrent Dylan Groenewegen, die derde werd, dat hij te vroeg vooraan zat. “We zaten te ver naar voren, zeker niet de ideale plaats. En toen Deceuninck – Quick-Step erlangs kwam, verloor ik nog enkele posities. Ik had dit soort scenario’s al in mijn hoofd afgespeeld. Ik wist dat ik eruit moest komen en zelf aan de sprint moest beginnen. En het werkte.”