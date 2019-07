Wielrenner Jakob Fuglsang is afgestapt in de Ronde van Frankrijk. De Deense klassementsrenner van Astana kwam ten val in de zestiende etappe met start en finish in Nîmes en besloot af te stappen. Ook Sunweb-renner Cees Bol was betrokken bij de valpartij, maar hij stapte weer op de fiets.

Fuglsang viel ook in de eerste etappe en liep toen een hoofdwond op. De Deen stond na de vijftiende etappe op de negende plaats in het klassement, op 5.27 minuten van geletruidrager Julian Alaphilippe.