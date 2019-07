Gal voert dressuurploeg aan bij EK Rotterdam

Edward Gal voert de Nederlandse dressuurploeg aan bij de Europese kampioenschappen in Rotterdam, die van 19 tot en met 25 augustus worden gehouden. De voormalig wereldkampioen komt in het Kralingse Bos in actie met Glock’s Zonik, waarmee hij onlangs in Ermelo nationaal kampioen werd.

Gal heeft van de selectie de grootste erelijst. In Lexington 2010 veroverde hij bijvoorbeeld drie keer goud op het WK, steeds met de legendarische hengst Totilas. Op het EK van Aken in 2015 haalde hij goud met de equipe en zilver in de Grand Prix, destijds met Undercover. “Met Zonik heeft hij nu ook de vorm te pakken”, zei bondscoach Alex van Silfhout. “Het gaat steeds beter.”

Naast Gal verschijnen voor Team NL Hans Peter Minderhoud (Glock’s Dream Boy), Emmelie Scholtens (Desperado) en Anne Meulendijks (Avanti) aan de start. Meulendijks is het KNHS-talent van 2017. Zij debuteert op een internationaal (senioren)kampioenschap. “Allemaal combinaties die dit seizoen vooruitgang hebben geboekt en in staat zijn onder druk te presteren”, aldus Van Silfhout.

De laatste medaille voor Nederland op het EK dateert van 2015, het goud van Aken. Daar kwamen Gal, Minderhoud, Diederik van Silfhout en Patrick van der Meer in de ring. Twee jaar geleden, in G├Âteborg, kwam Nederland niet verder dan de vijfde plaats. Van de huidige formatie was alleen Gal daar van de partij.

Adelinde Cornelissen is in Rotterdam met Zephyr reserve.