IOC: Tokio strak op schema

Een jaar voor aanvang is Tokio al praktisch klaar voor de Olympische Spelen van 2020. Dat meldde voorzitter John Coates van de coördinatiecommissie van het IOC dinsdag tijdens een inspectie. “We zijn verheugd dat Tokio strak op schema ligt voor de compacte Spelen die de stad ons zes jaar geleden bij de toekenning heeft beloofd”, aldus Coates.

Praktisch alle sportaccommodaties zijn af of bijna af, inclusief het nieuwe olympisch stadion in de Japanse hoofdstad Tokio. De kaartverkoop loopt bijzonder goed; er zijn al 3,2 miljoen tickets verkocht en dat is ver boven verwachting. Dat Japan de Spelen heeft omarmd, blijkt ook uit de grote hulpvaardigheid: 200.000 vrijwilligers hebben zich aangemeld.

Wel zijn de kosten veel hoger uitgevallen. Tokio begrootte 7 miljard dollar, maar dat is inmiddels 12,6 miljard dollar geworden. Ook hierover geen onvertogen woord in Tokio, want lokale sponsors brachten bijvoorbeeld 3 miljard euro binnen.

De enige zorg is de temperatuur. Vorig jaar ging Tokio gebukt onder een hittegolf en de vrees is dat het volgend jaar ook weer zo warm wordt. “De organisatie treft maatregelen, ook daar is volop aandacht voor”, aldus Coates.