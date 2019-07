Materiaalpech treft zeilster Bouwmeester

Zeilster Marit Bouwmeester is op de voorlaatste dag van het WK Laser Radial voor de kust van het Japanse Sakaiminato van de derde naar de vierde plaats gezakt. De olympische kampioene in deze boot eindigde in de twee races van dinsdag als twaalfde en negende. De Friezin kwam netto op 68 punten te staan. De Deense Anne-Marie Rindon nam de leiding over en heeft 57 punten.

Bouwmeester kreeg in de tweede race te maken met materiaalpech, waardoor ze de voorzijde van haar zeil niet goed meer kon aantrekken. “Met 20 knopen wind is dat een grote beperking in de snelheid. Dat ik ondanks dat nog een top 10-klassering neerzet, daar mag ik best trots op zijn”, zei de drievoudig wereldkampioene na afloop.

Er zijn nog twee wedstrijden te gaan in de baai van Sakaiminato. Bouwmeester acht zich nog kansrijk voor een medaille. “Winnen is niet onmogelijk, maar we hebben het niet meer volledig in eigen hand.”

Daphne van der Vaart handhaafde zich op de elfde plaats in het klassement.