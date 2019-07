Peloton vertrokken voor relatief vlakke etappe

Het peloton van 163 renners is vertrokken in Nîmes voor de zestiende etappe van deze Ronde van Frankrijk. Wilco Kelderman zit daar niet meer bij. De wielrenner van Sunweb liet al op de rustdag maandag weten niet meer te zullen opstappen.

De renners worden rond 17.00 uur na 177 kilometer weer terugverwacht in Nîmes, waarschijnlijk voor een massasprint. Onderweg wacht het peloton een klimmetje van de vierde categorie. Zo’n 15 kilometer voor de streep is er nog een beklimming die niet meetelt voor de bolletjestrui, maar de verwachting is dat de sprinters die klim zullen overleven. Het peloton moet in de relatief vlakke etappe wel rekening houden met eventuele rug- en zijwind.

De Fransman Julian Alaphilippe start in de gele trui. Hij heeft 1.35 voorsprong op Geraint Thomas en 1.47 op Steven Kruijswijk. Peter Sagan verdedigt de groene puntentrui en heeft een grote marge op Sonny Colbrelli en Michael Matthews.