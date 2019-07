Roompot stopt sponsoring wielerteam

Roompot stopt na dit seizoen met de sponsoring van de wielerploeg Roompot-Charles. Dat laat het management van het procontinentale team weten.

Roompot Vakanties werd in 2014 sponsor van een volledig Nederlandse wielerploeg, Orange Cycling, een initiatief van oud-wielrenners Michael Boogerd, Erik Breukink en Jean-Paul van Poppel. De ploeg fuseerde eind vorig jaar met de Belgische formatie Veranda’s Willems-Crelan en ging verder als Roompot-Charles.

Het management van het wielerteam betreurt de keuze van Roompot, maar zegt de sponsor in de eerste plaats erkentelijk te zijn voor de jarenlange steun en het vertrouwen in het project. Het team zet nu alles in op de zoektocht naar een nieuwe hoofdsponsor, die noodzakelijk is voor het voortbestaan van het team waarvoor onder anderen Lars Boom en Pieter Weening rijden.

De wielerploeg boekte in vijf seizoenen negentien overwinningen waaronder een etappezege van Weening in de Ronde van Zwitserland in 2016 en een ritzege van Taco van der Hoorn in 2018 in de Binck Bank Tour, beide koersen in de UCI World Tour. Ook lanceerde de ploeg de carrière van sprinter Dylan Groenewegen.

“De doelstellingen van Roompot Vakanties met het wielerteam zijn, met uitzondering van het rijden van een grote ronde, allemaal bereikt”, laat het bedrijf weten. “Zo droeg de ploeg bij tot de internationale naamsbekendheid. Roompot wil alle renners, teamleden en de hele wielerwereld en al zijn fans bedanken voor vijf mooie jaren.”