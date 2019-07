Softbalsters beginnen OKT met royale zege

De Nederlandse softbalsters zijn het olympisch kwalificatietoernooi in Utrecht begonnen met een royale zege op Zuid-Afrika. De ploeg van de Amerikaanse bondscoach Connie Clark won met 11-1 op Sportpark De Paperclip. Na twee innings stond Oranje al met 9-0 voor. Karin Tuk speelde haar honderdste interland voor de nationale ploeg.

De softbalsters bereikten onlangs de finale van het EK, waarin ze met 3-2 moesten buigen voor Italië. De beste zes landen van het EK strijden op het OKT in Utrecht samen met de twee beste landen van Afrika, Botswana en Zuid-Afrika, om één ticket naar de Spelen in Tokio. Met Zuid-Afrika trof Oranje direct de op papier zwakste tegenstander in de groep.

De Nederlandse ploeg speelt woensdag tegen Spanje en donderdag tegen Groot-Brittannië. De nummers 1 en 2 van de groep gaan door naar de zogeheten superronde met de beste twee landen uit de andere poule. De ploeg met de meeste zeges krijgt een ticket voor de Spelen van Tokio in 2020.