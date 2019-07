Teunissen moest iets meer gokken in de sprint

Wielrenner Mike Teunissen kon zijn sprinter Dylan Groenewegen in de zestiende etappe van de Ronde van Frankrijk niet naar een tweede ritzege leiden. De winst in de etappe ging naar de Australiër Caleb Ewan. “We hoopten dat Dylan een goed wiel kon pakken, maar Ewan wint. Het kan niet altijd feest zijn”, keek Teunissen terug.

De leadout-man van Jumbo-Visma kwam in de slotfase al vroeg op kop. “Het was een nerveuze finale en het waaide ook nog eens hard”, zei hij. “Zonder Wout van Aert is het voor ons ook iets meer gokken. Vroeg beginnen met de sprinttrein doen we in principe altijd, maar het was niet gemakkelijk met die wind.”

Volgens Teunissen speelde de hitte ook een rol. “Het was best warm. Je kan gewoon minder diep gaan en als je een inspanning doet, moet je die snel bekopen. Het is het alsof je tegen een muur aanrijdt.”