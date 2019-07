Volleyballers winnen oefenduel met Finland

De Nederlandse volleyballers hebben hun eerste oefenduel voorafgaand aan het OKT gewonnen. Finland werd op Papendal met 3-0 verslagen: 25-19 25-17 25-22. Na de drie sets werd er toch nog even doorgespeeld en wonnen beide landen een set.

“Alle spelers hebben gespeeld, zowel aan Nederlandse als aan Finse zijde. Het is nodig dat iedereen speelt, want elke speler moet het systeem goed kennen”, zei bondscoach Roberto Piazza. “We verbeterden vandaag al wat en morgen moeten we nog wat verder verbeteren.”

Woensdag zijn de Finnen opnieuw de tegenstander. Donderdag reist Oranje af naar Polen, waar het op zaterdag en zondag twee keer oefent tegen de wereldkampioen. Het OKT vindt van 9 tot en met 11 augustus plaats in Rotterdam.