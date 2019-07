Voor de Alpen zijn eerst de sprinters aan zet

Voordat het peloton koers zet richting de Alpen, hebben de renners in de zestiende etappe met start en finish in Nîmes een relatief makkelijke dag op het programma staan. Dat is vooral fijn voor de renners die na een rustdag altijd moeite hebben om weer het juiste ritme te vinden.

Om 13.20 uur is de geneutraliseerde start op de Avenue Feuchères in de Zuid-Franse stad, met Julian Alaphilippe nog altijd in de gele trui. Onderweg ligt halverwege een beklimming van de vierde categorie, de Côte de Saint-Jean. Op zo’n 15 kilometer van de meet moet er nogmaals kort geklommen worden, al telt die beklimming niet mee voor de bolletjestrui. Als de sprinters goed over die helling komen, dan wordt rond 17.00 uur op de Boulevard du President Salvador Allende in Nîmes een massasprint verwacht.

Voor rappe mannen als Dylan Groenewegen, Elia Viviani, Caleb Ewan en Peter Sagan is het waarschijnlijk de laatste kans op een ritzege voordat ze zondag in Parijs arriveren. De vier sprinters hebben tot nu toe allemaal één etappe gewonnen. De Noor Alexander Kristoff moet ook in de gaten worden gehouden. De sprinter van UAE Team Emirates weet wat het is om te winnen in Nîmes. Hij deed dat toen de Tour er voor het laatst kwam, in 2014.