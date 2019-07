Aanvallers krijgen kans vooraf aan Alpenritten

Voor de aanvallers die niet over echte klimmersbenen beschikken is de zeventiende etappe de laatste kans om voor een ritzege te strijden in deze Ronde van Frankrijk. De rit start om 12.25 uur in Pont du Gard bij het beroemde Romeinse viaduct en eindigt na 200 kilometer in Gap, waar de Tour de France al 24 keer eerder kwam.

Voor het binnenrijden in Gap moeten de renners over de Col de la Sentinelle, een beklimming van de derde categorie van 5,2 kilometer. Wellicht is deze klim te zwaar voor sommige sprinters. De renners die de col overleven, moeten vervolgens nog 8,5 kilometer bergaf naar Gap.

Twee keer won een Nederlander in Gap. Wout Wagtmans won er in 1953 zijn eerste van vier ritzeges. Jelle Nijdam deed dat in 1989 in de hem kenmerkende stijl, waarbij hij in de slotkilometers een aanstormend peloton voorbleef.

De finish in Gap wordt verwacht rond 17.00 uur.