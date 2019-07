Chinese zwemmer Sun op 800 vrij naast podium

De omstreden zwemmer Sun Yang is er op de 800 meter niet in geslaagd bij de wereldkampioenschappen in Gwangju zijn derde gouden medaille te winnen. De Chinees bleef met de zesde plaats zelfs ver van het podium verwijderd. Sun, die eerder wel de 200 en 400 meter vrij won, staat ter discussie omdat er een dopingonderzoek tegen hem loopt. Veel deelnemers vinden dat hij niet zou mogen deelnemen.

De 800 meter werd gewonnen door de Italiaan Gregorio Paltrinieri, in het Europese record van 7.39,27. De tijd van Sun was 7.45,01.