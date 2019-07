Eerste Alpenrit eindigt na afdaling Galibier

De achttiende etappe van de Ronde van Frankrijk is de eerste van drie loodzware Alpenetappes waarin de beslissing in deze Tour moet gaan vallen. De rit start in Embrun en gaat over 208 kilometer naar Valloire. Onderweg wachten drie zware beklimmingen, eerst de Col de Vars, daarna de Col d’Izoard en ten slotte de Col du Galibier.

Embrun was vijf keer eerder startplaats in de Tour. In 2008 gingen zelfs twee etappes van start in de stad in het departement Haut-Alpes. De tweede, die finishte op de Alpe d’Huez, werd gewonnen door de Spanjaard Carlos Sastre die daar de gele trui veroverde en de leiding in die Tour ook niet meer afstond.

Valloire ligt na een lange afdaling van de Col du Galibier. Die wordt beklommen vanuit het zuiden met als eerste deel de Col du Lautaret en is 23 kilometer lang. Twee keer eerder stopte de Tour in Valloire. In 1973 werd Joop Zoetemelk in een korte etappe in een sprint-à-deux geklopt door Eddie Merckx na een afdaling van de Galibier.