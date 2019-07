Gemengde estafettezwemmers gediskwalificeerd

De Nederlandse estafettezwemmers zijn op de 4×100 meter wisselslag mix bij de wereldkampioenschappen in Gwangju in de finale gediskwalificeerd. Na de race bleek dat startzwemster Kira Toussaint langer dan de toegestane 15 meter onder water had gezwommen. Oranje was als zevende geëindigd in de race.

Toussaint vormde een ploeg met Arno Kamminga, Mathys Goosen en Femke Heemskerk. Zij hadden zich eerder op de dag door de finale te halen al geplaatst voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio. Het gemengde estafettenummer staat daar voor het eerst op het olympische programma. Toussaint vierde woensdag wel een persoonlijk succes. Ze plaatste zich met de derde tijd voor de finale op de 50 meter rugslag.

Het goud op de 4×100 wissel mix ging naar Australië in 3.39,08, voor de Verenigde Staten (tweede) en Groot-Brittannië (derde).