Italiaan Trentin wint heuveletappe in Gap

Matteo Trentin heeft Mitchelton-Scott de vierde etappezege in deze Ronde van Frankrijk bezorgd. De Europees kampioen kwam na 200 kilometer solo aan in Gap, nadat hij in de slotfase van de etappe was weggereden uit de overgebleven kopgroep van elf renners. De Deen Kasper Asgreen werd tweede, voor de Belg Greg van Avermaet.

Trentin demarreerde aan de voet van de Col de la Sentinelle en had op de top van de beklimming van de derde categorie 30 seconden voorsprong op zijn achtervolgers. Die marge gaf de Italiaan niet meer weg.

Mitchelton-Scott won eerder de negende etappe met de Zuid-Afrikaan Daryl Impey en twee bergritten in de Pyreneeën met de Brit Simon Yates. De klassementsplannen met diens broer Adam Yates kwamen niet uit de verf.

Een groep van 33 renners, onder wie Bauke Mollema, maakte zich al snel na de start in Pont du Gard los van het peloton. Het Franse team Total Direct Énergie, dat ontbrak in de kopgroep, sputterde nog even tegen, maar capituleerde na ruim een half uur achtervolgen. Daarop liep de voorsprong van de kopgroep gestaag op. Het peloton met geletruidrager Julian Alaphilippe en al zijn concurrenten kwam pas ruim 20 minuten na Trentin over de streep in Gap.

Voor de 29-jarige Trentin is het zijn derde zege in een Touretappe. In 2013 won hij een heuvelrit door zijn medevluchters in de sprint te kloppen. Een jaar later was hij de beste in een chaotische sprint in Nancy, waar hij onder anderen Peter Sagan en Tom Dumoulin klopte.