Jumbo-Visma in beroep tegen uitsluiting Martin

De leiding van Jumbo-Visma heeft beroep aangetekend tegen de beslissing van de jury om Tony Martin uit de Tour de France te zetten. De Duitser kreeg het tijdens de zeventiende etappe aan de stok met Luke Rowe, een renner van Ineos die de Ronde van Frankrijk eveneens moet verlaten.

Volgens Martin Bruin, commissaris bij de UCI en voormalig voorzitter van de jury in de Tour de France, heeft de actie van Jumbo-Visma weinig kans van slagen. “Het heeft geen zin om bezwaar te maken, je kan niet in beroep gaan tegen een beslissing van de jury.”

Rowe sneed Steven Kruijswijk af en Martin nam het vervolgens op voor zijn kopman. De Duitser versperde Rowe de weg, waarna de Brit weer een slaande beweging maakte. Teambaas Dave Brailsford van Ineos liet eerder al weten dat hij vindt dat Rowe en Martin te zwaar zijn bestraft. Volgens hem was het beter geweest als beide renners een gele kaart hadden gekregen.

Ook Rowe sprak over een “veel te zware straf”. “We verdienen dit allebei niet denk ik”, zei Rowe. “Het was ook niets groots. We wisten beiden dat we verkeerd zaten en hebben de laatste 10 kilometer samen gereden en hebben elkaar een hand gegeven en ‘tot morgen’ gezegd.”