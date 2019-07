Motorcoureur Jorge Lorenzo mist de Grote Prijs van Tsjechië en Oostenrijk. De Spanjaard is volgens zijn team Honda onvoldoende hersteld van de gevolgen van een valpartij vorige maand op de eerste training van de TT van Assen.

De oud-wereldkampioen in de MotoGP-klasse brak een nekwervel in Assen. Hij crashte op hoge snelheid, in de zevende bocht van het circuit.

Lorenzo wil op 25 augustus op het Britse circuit van Silverstone zijn rentree maken.