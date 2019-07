Martin en Rowe uit Tour gezet na incident

De wielrenners Tony Martin van Jumbo-Visma en Luke Rowe van Team Ineos zijn na een onderling akkefietje in de zeventiende etappe uit de Tour de France gezet. Op tv-beelden is te zien hoe de Duitser Martin de Brit Rowe de weg verspert en hem met een stuurbeweging in het grind rijdt. Dat zou weer een reactie zijn op een eerder moment waarin Rowe kopman Steven Kruijswijk van Jumbo-Visma de weg had versperd. De jury besloot na onderzoek om beide renners voor straf uit de Tour te zetten.

Ineos-baas Dave Brailsford liet in een reactie weten het een te zware straf te vinden. Rowe zou zich bij zijn ploeggenoten hebben verontschuldigd dat hij ze heeft “laten zakken”. Volgens de teammanager van de ploeg van titelverdediger Geraint Thomas zou ook Jumbo-Visma er bij de jury voor hebben gepleit om beide renners in de Tour te houden.