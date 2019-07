Milak zwemt wereldrecord op 200 m vlinder

Kristof Milak heeft bij de wereldkampioenschappen zwemmen in het Zuid-Koreaanse Gwangju in de finale een wereldrecord gevestigd op de 200 meter vlinderslag. De 19-jarige Hongaar kwam tot 1.50,73. Hij verbeterde daarmee de toptijd van legende Michael Phelps, die 10 jaar geleden op de WK in Rome tot 1.51,51 kwam.

Federica Pellegrini (30) won voor de vierde keer goud op de 200 meter vrije slag. De Italiaanse deed dat in 1.54,22. Haar eerste goud op een WK won ze in 2009. Ook in 2011 en 2017 was Pellegrini de beste op het onderdeel. Haar eerste mondiale medaille op de 200 meter vrij behaalde ze al in 2005, zilver. Pellegrini bleef de Australische Ariarne Titmus en de Zweedse Sarah Sjöström voor.

Als verwacht veroverde Adam Peaty de wereldtitel op de 50 meter schoolslag (26,06). De Brit deed dat eerder ook al op de 100 meter van dezelfde discipline.