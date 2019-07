Renners onderweg in laatste rit voor Alpen

De renners zijn onderweg in de zeventiende etappe van de Ronde van Frankrijk. Het peloton van 160 renners vertrok om 12.40 voor 200 kilometer van Pont du Gard naar Gap. Het is de laatste rit voordat de wielrenners voor drie etappes de Alpen intrekken. Daarna volgt alleen nog de traditionele slotetappe naar Parijs, die finisht op de Champs-Élysées.

De etappe heeft halverwege een beklimming van de vierde categorie, de Côte de la Rochette du Buis, en kort voor Gap een klim van de derde categorie, de Col de la Sentinelle. Deze beklimming van ruim 5 kilometer heeft een gemiddeld stijgingspercentage van 5,4 procent. De top ligt op 8,5 kilometer van de finish.

De Fransman Julian Alaphilippe draagt nog altijd de gele trui. De renner van Deceuninck – Quick-Step heeft 1.35 minuut voorsprong op Geraint Thomas en 1.47 op Steven Kruijswijk. De Deense kopman van Astana, Jakob Fuglsang, is er niet meer bij. De nummer negen uit het algemeen klassement stapte in de zestiende etappe na een val af. Zijn teamgenoot Luis León Sánchez en Cees Bol van Sunweb zijn niet meer van start gegaan in Pont du Gard.