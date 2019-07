Van Gerwen buigt voor andere wereldkampioen

Darter Michael van Gerwen heeft een gevoelige nederlaag moeten incasseren. De drievoudig wereldkampioen PDC verloor in de tweede ronde van het World Matchplay van de Engelsman Glen Durrant, de wereldkampioen van de afgelopen drie jaar bij de BDO. Durrant toonde zich met 13-11 de beste in het prestigieuze duel tussen de beste darters van de concurrerende bonden.

Van Gerwen, in 2015 en 2016 winnaar van het World Matchplay, knokte zich terug van een achterstand van 8-5 en leek het initiatief over te nemen toen hij de stand gelijk trok door 134 uit te gooien. De 30-jarige Brabander wist echter niet door te drukken. Op 10-9 was ‘Mighty Mike’ nog één leg verwijderd van de zege, maar Durrant kwam weer langszij door een finish van 112. De Engelsman pakte daarna de winst, waarna de tranen vloeiden bij de man die van de BDO is overgestapt naar de PDC.

Titelverdediger Gary Anderson vloog dinsdagavond ook uit het toernooi. De Schot, in de eerste ronde verantwoordelijk voor de uitschakeling van Danny Noppert, moest met 11-8 buigen voor de Engelsman Mervyn King.

Jeffrey de Zwaan (tegen James Wade), Jermaine Wattimena (tegen Mensur Suljovic) en Vincent van der Voort (tegen Peter Wright) werden net als Noppert al in de openingsronde uitgeschakeld.