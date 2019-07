Wielrenner Van Aert opnieuw geopereerd

Wielrenner Wout van Aert heeft een tweede operatie ondergaan. Hij is geholpen aan het spierweefsel van zijn gekwetste been. Zijn ploeg Jumbo-Visma laat weten dat de ingreep past in het herstel van de Belg.

Van Aert verliet dinsdag het ziekenhuis in Pau en werd vervolgens per ambulance naar Nederland vervoerd om verder te herstellen. Hij kwam afgelopen vrijdag tijdens de tijdrit in de Tour de France zwaar ten val en liep daarbij een flinke beenwond op. Van Aert werd bij aankomst in een ziekenhuis voor de eerste keer geopereerd.

De wond van Van Aert is inmiddels schoon. Het is nu zaak om infecties te voorkomen. Hoe groot de impact van de blessure op de beenspieren zal zijn, moet volgens Jumbo-Visma later blijken.