Zwemster Toussaint naar finale op 50 m rug

Zwemster Kira Toussaint heeft zich bij de wereldkampioenschappen in het Zuid-Koreaanse Gwangju op de 50 meter rugslag geplaatst voor de finale. Ze kwam in haar halve finale op het niet-olympische onderdeel als derde bij de finish. De tijd van Toussaint was 27,78, een persoonlijk record en net boven het nationale record. Het was de zevende tijd over beide halve finales.

Meteen na haar succes reageerde Toussaint opgetogen bij de NOS. “Alleen jammer dat ik het nationale record van Hinkelien Schreuder net niet heb verbeterd. Dat zou heel leuk zijn geweest, vooral omdat Hinkelien mij de afgelopen maanden heel veel heeft geholpen. Maar morgenavond waag ik een nieuwe poging.”

In de voorgaande races in Zuid-Korea reageerde Toussaint terughoudend. “Maar misschien ben ik iets te kritisch geweest op mezelf. We hebben de races inmiddels geĆ«valueerd. Zo slecht was het niet.”

Met haar opmerking over Schreuder refereerde Toussaint waarschijnlijk aan de hulp die zij haar gaf, mede als voorzitter van de atletencommissie van sportkoepel NOC*NSF. Toussaint werd eind vorig jaar naar later bleek onterecht beschuldigd van het gebruik van doping, maar werd wel vlak voor aanvang van de WK kortebaan geschorst.

Maaike de Waard haalde de eindstrijd niet. Zij eindigde in haar halve finale als zevende, in 28,04. In het totaalklassement betekende dat de 12e plaats.