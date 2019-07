Bennett twee keer onderuit

George Bennett, een van de helpers van Steven Kruijswijk in de Tour de France, arriveerde donderdag gehavend aan de finish van de achttiende etappe van de Tour. De Nieuw-Zeelander bleek in de afdaling van de Galibier gevallen te zijn. Het was zijn tweede buiteling, nadat hij vroeg in de koers in de afdaling van de Col de Vars ook al onderuit was gegaan.

Bennett leek zich in eerste instantie bij de medische controlepost van de Tour te gaan melden voor röntgenfoto’s, maar draaide alsnog om en vertrok op de fiets richting hotel. Een blessure zou met het oog op de komende twee Alpenritten slecht uitkomen voor Jumbo-Visma. Bennett is normaal samen met Laurens de Plus de belangrijkste hulp in de bergen voor Kruijswijk, de Nederlander die vierde staat in het algemeen klassement.