Bernal gedijt goed op hoge bergtoppen

Hoe dichter hij de top van de Galibier naderde, hoe beter Egan Bernal zich ging voelen. De jonge Colombiaan van Ineos kreeg het laatste zetje van zijn ploeggenoot Geraint Thomas die hem aanspoorde aan te vallen. Bernal deed het en was de enige van de klassementsrenners in de achttiende etappe van de Tour die tijdwinst boekte op klassementsleider Julian Alaphilippe.

Bernal klom naar de tweede plaats op anderhalve minuut van de Fransman en net voor Thomas. “G (Thomas) vroeg me hoe ik me voelde. Ik zei dat de benen goed waren en hij vroeg me met een aanval de koers op gang te brengen. Hij heeft daarna geprobeerd naar me toe te rijden, maar toen de anderen bij hem aansloten heeft hij dat plan laten varen”, vertelde Bernal, die al uitkeek naar de Col d l’Iseran die vrijdag naar een hoogte van 2700 meter leidt. “De laatste 8 kilometer van de klim waren vandaag boven de 2000 meter. Daar voelde ik me op mijn best. Misschien is het iets mentaals. Ik hoop morgen op net zo’n dag.”

Thomas vond dat de aanval van Bernal aanvankelijk niet het gewenste effect had. “Enric Mas (ploeggenoot van Alaphilippe) bleef gewoon één tempo rijden. Daarom besloot ik ook maar aan te vallen, om te testen hoe iedereen erbij zat. Maar goed, Egan heeft in ieder geval wat tijd gewonnen”, aldus Thomas, die zijn inspanningen de komende dagen beloond hoopt te zien worden. “We wisten eigenlijk dat vandaag nog niet de dag was om grote verschillen te maken en Alaphilippe kwijt te raken. Maar misschien zullen deze inspanningen sommigen de komende dagen opbreken.”