Djokovic slaat Rogers Cup over

Tennisser Novak Djokovic heeft zich afgemeld voor het toernooi om de Rogers Cup, dat dit jaar voor de mannen in Montreal wordt gehouden. De nummer 1 van de wereld heeft naar eigen zeggen wat meer tijd nodig om te herstellen van zijn inspanningen op Wimbledon. Djokovic veroverde onlangs op het ‘heilige’ gras in Londen zijn zestiende grandslamtitel, door Roger Federer in een hoogstaande finale over vijf sets te verslaan.

“Helaas moet ik mededelen dat ik me heb teruggetrokken voor de Rogers Cup”, zegt de 32-jarige Serviër op de website van het ATP-toernooi. “Ik heb besloten om mijn lichaam wat meer rust en hersteltijd te geven voordat ik weer ga spelen.” Djokovic won de Rogers Cup al vier keer, twee keer in Montreal (2007 en 2011) en twee keer in Toronto (2012 en 2016).

Juan Martin Del Potro komt ook niet naar Canada. De Argentijn, nummer 12 van de wereld, is herstellende van een breuk in zijn rechterknieschijf. De Spanjaard Rafael Nadal verdedigt in Montreal de titel die hij vorig jaar in Toronto veroverde.