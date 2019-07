Heemskerk naar finale 100 vrij, ‘Kromo’ niet

Femke Heemskerk heeft bij de WK zwemmen in het Koreaanse Gwangju de eindstrijd bereikt van de 100 meter vrije slag. Ranomi Kromowidjojo (53,43) liep die finale net mis door de negende tijd te zwemmen. ‘Kromo’ was 0,12 langzamer dan de Amerikaanse Simone Manuel en de Britse Freya Anderson, die zich als laatste zwemsters voor de finale plaatsten.

Heemskerk zwom in de halve finales de zesde tijd (53,16) en werd tweede in haar halve finale, achter de Australische Emma McKeon. De Zweedse Sarah Sjöström (52,43) was in de halve finales het snelst, op 0,28 gevolgd door Cate Campbell uit Australië.

Kromowidjojo liet in de series al geen onuitwisbare indruk achter. Ze klokte toen de 14e tijd. Heemskerk tikte toen als 5e aan.

“Ik heb de ballen uit mijn broek gezwommen en alles gegeven”, zei Kromowidjojo bij de NOS. “Het veld is heel sterk en er zijn een paar meiden die heel hard gaan. Ik heb mijn eigen race gezwommen, maar ik ga nog niet mee in de ontwikkelingen. Tenminste, ik zwem momenteel geen ’52’ers’.” Twee jaar geleden eindigde Kromowidjojo op de 100 meter vrij nog als vijfde, in een tijd van 52,78.

De finale van de 100 vrij is vrijdag.