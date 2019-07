Korte Alpenrit langs ‘dak van de Tour’

De negentiende etappe van de Tour de France is opnieuw een zware Alpenrit. Op papier minder lastig dan de rit van donderdag, maar de Col d’Iseran is een berg die ontzag inboezemt. Eigenlijk gaat het vanaf de start in Saint-Jean-de Marienne langzaam omhoog, een route die uiteindelijk eindigt met de beklimming van de berg van de buitencategorie. De top ligt op 2770 meter hoogte, waarmee op 37 kilometer van de finish het zogenoemde dak van de Tour wordt bereikt.

Voor die klim zijn al bergpunten te verdienen op de Côte de Saint-André (3e cat.), de Montée d’Aussois (2e cat.) en de Col de la Madeleine (3e cat.). De Iseran zelf telt 12,9 klimkilometers met een gemiddelde stijging van 7,5 procent. De finish ligt in skioord Tignes waar eerst de top van de Montée de Tignes (1e cat.) ligt, waarna de laatste 500 meter vlak zijn.

Het is de tweede keer dat een Touretappe in Tignes finisht. De eerste keer was memorabel omdat Michael Rasmussen de gele trui veroverde na een lange solo. De Deen van Rabobank werd een week later door zijn ploeg uit koers genomen omdat hij gelogen had over zijn verblijfplaatsen vooraf aan de Tour. Jaren later bekende hij zijn prestaties met behulp van verboden middelen te hebben geleverd.