Kruijswijk nog kort voor start gecontroleerd

Steven Kruijswijk heeft kort voor de start van de achttiende etappe in de Tour de France nog een dopingcontrole moeten ondergaan. Controleurs van de internationale wielrenunie UCI kwamen minder dan een uur voor het begin van de eerste Alpenetappe op bezoek in de bus van Jumbo-Visma. Behalve van de Brabander, die derde staat in het algemeen klassement, werd ook van zijn helpers Laurens De Plus en George Bennett bloed afgenomen.

“Ik heb dit nog nooit meegemaakt, apart”, mopperde ploegleider Frans Maassen bij de NOS. De Limburger vond met name het tijdstip van de controle ongepast. “Bij onze concurrenten van Deceuninck – Quick-Step (Alaphilippe) waren ze om half zeven geweest. Ook niet leuk, maar het hoort er blijkbaar bij. Ze mogen ons natuurlijk controleren, maar 40 minuten voor de start, dat vind ik bizar.”