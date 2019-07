Kruijswijk: schade beperkt gehouden

Hoewel Steven Kruijswijk zich “niet super” voelde in de eerste van de drie Alpenetappes, handhaafde de kopman van Jumbo-Visma zich toch in de groep met favorieten. Hij moest net als onder anderen geletruidrager Julian Alaphilippe, Thibaut Pinot en Geraint Thomas alleen tijd toegeven op de ontsnapte Egan Bernal. De Colombiaan klom in het klassement van de vijfde naar de tweede plaats, waardoor Kruijswijk naar plek vier zakte.

“Het was even alle hens aan dek in die afdaling”, zei Kruijswijk onderaan de Galibier, waar hij als tiende over de finish kwam in Valloire op 5.18 van ritwinnaar Nairo Quintana. “Alaphilippe kwam terug in de afdaling. Hij is natuurlijk best goed in dat spelletje. We hebben geprobeerd de schade richting Bernal te beperken.”

De renners moesten in de achttiende etappe vier cols over, waarvan één van de eerste categorie en twee van de buitencategorie. “Het was een heel lastige en slopende dag. Ik zag die mannen achter me één voor één afhaken. Zelf voelde ik me niet super, maar ik ben de dag toch goed doorgekomen. Morgen maar weer.”