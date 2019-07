Langeveld aangewezen voor tijdrit EK

Sebastian Langeveld is door bondscoach Koos Moerenhout aangewezen als tweede renner voor de individuele tijdrit tijdens de EK wegwielrennen in Alkmaar. De renner van EF Education First Pro Cycling maakt de selectie compleet. Eerder werd Jos van Emden al geselecteerd. Langeveld werd tijdens het NK tijdrijden in Ede tweede, achter Van Emden.

Chantal Blaak moet vanwege een blessure afzien van deelname aan de teamrelay. Ze wordt op dat onderdeel vervangen door Riejanne Markus. Blaak zal, ondanks haar blessure, wel deelnemen aan de wegkoers in Alkmaar. “Het is voor Chantal Blaak niet verstandig om met deze blessure op een tijdritfiets te zitten”, zei bondscoach Loes Gunnewijk. “We hebben er dan ook samen voor gekozen dit onderdeel over te slaan.”

De EK beginnen op 7 augustus met de teamrelay en eindigen met de wegwedstrijd voor de mannen op 11 augustus.