Positivisme over kansen van Kruijswijk

Nederlanders in de Tourkaravaan zijn over het algemeen positief gestemd over de kansen van Steven Kruijswijk om komende zondag gehuldigd te worden als eindwinnaar van de 106e editie van de Ronde van Frankrijk. Met nog vier etappes te gaan, waarvan drie bergritten, staat Kruijswijk derde op 1.47 van Julian Alaphilippe.

Servais Knaven, ploegleider bij de grote concurrent Team Ineos, roemt de tactische manier waarop Kruijswijk tot dusverre heeft gereden. “Ik denk dat hij het dit jaar heel slim heeft gedaan. Op Radio Tour hebben we zijn naam nog niet vaak gehoord omdat hij zijn neus in de wind stak. En zijn ploeg is sterk, ze kunnen daardoor ook iets forceren en de wedstrijd dragen op bepaalde momenten. Dat geeft moraal”, zei Knaven donderdag in Embrun voor de start van de achttiende etappe naar Valloire.

De oud-prof vindt het wel moeilijk in te schatten of de Brabander beter is dan in 2018, toen hij vijfde werd. “Momenteel heeft hij de derde plaats in handen. Dat impliceert dat hij zeker zo goed is als een jaar terug”, aldus Knaven. “De komende drie dagen zullen aantonen of hij beter is dan in 2018. Alles draait om goede benen. Zo simpel is het.”

Volgens Bauke Mollema, Kruijswijks collega die voor Trek-Segafredo rijdt, beschikt zijn landgenoot over de noodzakelijke wapens om de komende drie dagen in de Alpen toe te slaan. “Steven rijdt erg sterk, beschikt over een prima ploeg, dus ik zou niet weten waarom hij deze ronde niet zou kunnen winnen’’, zegt de Groninger.

Sebastian Langeveld (EF Education First) ziet nog vier kandidaten voor het geel in Parijs. “Voor mij gaat het tussen vier man: Pinot, Bernal, Thomas en Kruijswijk. Als ik het objectief moet bekijken, zou ik mijn geld op Pinot zetten; die is bergop veruit de sterkste gebleken en dat zeggen de jongens bij mij in de ploeg ook. Het is de Tour en het zwaartepunt komt eraan. Als Nederlander hoop ik dat Steven een gooi kan doen naar de zege. Ik ben ploegmaat geweest en, door de net-niet winst in de Giro van 2016, gun ik hem van harte dat hij de Tour wint.”

Tristan Hoffman meent dat ervaring een grote rol zal spelen in de slotfase van de Tour. “Feit is dat Steven intussen veel meer ervaring heeft. Daarnaast heeft hij een goede ploeg om zich heen, die doet niks onder voor Ineos. Alles is mogelijk’’, zegt de Achterhoeker, werkzaam als ploegleider bij Bahrain-Merida.

“We weten allemaal nog hoe hij in de Giro van 2016 zo onder druk werd gezet door de concurrenten, dat een stuurfoutje voldoende was voor de tegenstanders om hun kans te grijpen. Ik denk dat hij daar nu beter tegen bestand is en dat hij beter met de druk omgaat. De situatie is bovendien nu anders: misschien is het wel wachten op een fout van Alaphilippe en dan hopen dat de anderen net niet goed genoeg zijn. In dat geval schuift Steven zo op”, aldus Hoffman. “Maar een minder moment en je hebt twee minuten aan de broek.’’