Quintana redt zijn Tour met ritzege in Alpen

De glans was ervan af, maar Nairo Quintana liet in de achttiende etappe zien dat hij nog altijd een begenadigd klimmer is. De Colombiaan van Movistar soleerde in de op papier zwaarste bergetappe van deze Tour naar ritwinst in Valloire. “Het zijn mooie cols hier, dit was pas een echte bergetappe”, zei de ritwinnaar die in het algemeen klassement van de twaalfde naar de zevende plaats klom.

“Dit is het resultaat van heel veel werk en doorzettingsvermogen”, vertelde Quintana, die de Tour eerder twee keer als tweede en een keer als derde afsloot. Dit seizoen kon hij slechts bogen op één ritzege, in de ronde door zijn vaderland. In de hiërarchie van de ploeg wist hij inmiddels Mikel Landa voor zich. “We hebben vooraf met de ploeg wat strategieën doorgenomen. Dit was er een van.”

Quintana maakte deel uit van een ontsnapping die richting Col de Vars tot stand kwam. Op de Galibier, de laatste klim voor de afdaling naar Valloire, liet hij zijn laatste medevluchters achter zich. “Maar dit is een overwinning voor de hele ploeg. Iedereen heeft geweldig werk geleverd. We hadden de bergen hier ook goed verkend.”