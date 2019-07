Renners beginnen aan ontknoping in de Alpen

Voor de klassementsrenners begint de ontknoping van de Tour de France nu dan echt. De eerste van drie loodzware bergetappes in de Alpen heeft meteen drie beklimmingen tot boven de 2000 meter, maar eindigt na 208 kilometer wel na een afdaling.

De achttiende etappe van Embrun naar Valloire gaat achtereenvolgens over de Col de Vars, de Col d’Izoard en de Col du Galibier. Na de top van de laatste col volgt nog een afdaling van bijna 20 kilometer naar Valloire. De start is om 11.10 uur, de eerste renners worden vanaf 16.45 uur in Valloire verwacht.

De etappe van woensdag naar Gap was een relatieve rustdag voor de klassementsrenners. Ze finishten op zo’n 20 minuten van ritwinnaar Matteo Trentin. Julian Alaphilippe verdedigt een voorsprong van 1.35 minuut op Geraint Thomas en 1.47 op Steven Kruijswijk.

De ploegen van Thomas en Kruijswijk moeten het na de diskwalificaties van respectievelijk Luke Rowe en Tony Martin met een man minder doen. Met de kleine verschillen tussen de renners in de top in het klassement kunnen de bonificatieseconden op de top van de Galibier en de finish in Gap zelfs een beslissende rol spelen.