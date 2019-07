Ritzege Quintana, Alaphilippe behoudt geel

Nairo Quintana heeft de achttiende etappe van de Tour de France gewonnen. Het was de eerste van drie Alpenritten. De Colombiaan van Movistar bleef na beklimmingen van onder meer de Izoard en de Galibier alleen over van een omvangrijke kopgroep. Achter hem finishte de Fransman Romain Bardet als tweede, voor de Kazak Alexei Loetsenko.

Van de klassementsrenners boekte alleen de Colombiaan Egan Bernal enige winst op geletruidrager Julian Alaphilippe. De Fransman van Deceuninck- Quick-Step was kort voor de top van de Galibier gelost door zijn concurrenten, maar wist in de afdaling al zijn rivalen op Bernal na weer in te halen.