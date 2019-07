Rus boekt mooie zege op Kuzmova in Palermo

Tennisster Arantxa Rus heeft op het WTA-toernooi van Palermo de kwartfinales bereikt. De 28-jarige Zuid-Hollandse versloeg in twee sets de als derde geplaatste Slowaakse Viktoria Kuzmova: 6-4 6-4.

Rus werkte in beide sets een break achterstand weg en wist vervolgens de opslagbeurt van haar tegenstandster nog eens te winnen. De Nederlandse, die 130e op de wereldranglijst staat, kwam in de tweede set terug tot 4-4 en won haar eigen service. In de daaropvolgende game sloeg ze op haar eerste matchpoint toe tegen de nummer 49 van de wereld.

In de kwartfinales treft Rus de winnares van de partij tussen de Hongaarse Fanny Stollar en de Spaanse Paula Badosa.