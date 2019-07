Ryder Cup in 2026 naar Ierland

De beste golfers uit Europa en de Verenigde Staten strijden in 2026 in Ierland om de Ryder Cup. De organisatie heeft het evenement, dat iedere twee jaar wordt gehouden, toegewezen aan golfclub Adare Manor in Limerick. Ierland huisvestte in 2006 voor het laatst de Ryder Cup.

Europa kleineerde de VS toen op de banen van de K Club in Straffan met 18,5 – 9,5. “We zijn heel blij dat de Ryder Cup in 2026 op Adare Manor wordt gehouden”, zegt directeur Guy Kinnings van het Europese organisatiecomit√©. “Dit is een locatie van wereldklasse; niet alleen qua golfbanen, maar ook qua faciliteiten op het hele resort.”

Vorig jaar wonnen de Europese golfers op Le National nabij Parijs met 17,5 – 10,5. Volgend jaar vindt de strijd om de Ryder Cup op Amerikaanse bodem plaats op de banen van Whistling Straits, in 2022 is Rome het decor van de prestigieuze wedstrijd. De editie van 2024 is toegewezen aan Bethpage State Park in New York.