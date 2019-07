Toussaint laatste in finale rugslag

Kira Toussaint is op de WK zwemmen in Gwangju tijdens de finale van de 50 meter rugslag als achtste en laatste geëindigd. Ze noteerde een tijd van 27,85 en was daarmee ruim een halve seconde langzamer dan de Amerikaanse winnares Olivia Smoliga (27,33).

Achter wereldkampioene Smoliga eindigde de Braziliaanse Etiene Medeiros als tweede (27,44), de Russin Daria Vaskina werd derde (27,51).

Toussaint had zich met de zevende tijd geplaatst voor de eindstrijd. Ze zwom woensdag een persoonlijk record: 27,78.