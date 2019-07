Vetter en Florant springen het verst op Plein

Anouk Vetter en Fabian Florant hebben op het Plein in Den Haag de Nederlandse titels verspringen gepakt. De 26-jarige Vetter kwam op het bekende plein in het centrum van Den Haag tot een afstand van 6,31 meter, 3 centimeter verwijderd van haar persoonlijke record uit 2015. Het leverde Vetter net als bij de NK van twee jaar geleden in Utrecht het goud op.

Vetter komt doorgaans uit op de meerkamp. Ze veroverde in 2016 in Amsterdam de Europese titel op de zevenkamp en pakte een jaar later brons bij de WK in Londen.

Florant sprong bij zijn eerste poging direct 7,36 meter ver. Niemand wist hem daarna meer te overtreffen. “Goud winnen hier in mijn eigen stad is een droom die uitkomt”, zei de 36-jarige Florant, die de komende dagen bij de NK op het complex van ‘zijn’ club Haag Atletiek ook op jacht gaat naar de Nederlandse titel bij het hink-stap-springen, zijn specialiteit. Op dat onderdeel deed hij drie jaar geleden mee aan de Olympische Spelen van Rio 2016.