Vluchter Bernard langer bij Trek

Net op het moment dat hij even op kop reed in de achttiende etappe van de Tour de France meldde zijn ploeg Trek-Segafredo dat het contract met Julien Bernard met twee jaar is verlengd. De 27-jarige Franse klimmer ligt nu vast tot en met 2021.

Bernard, die bezig is aan zijn tweede Tour, heeft nog geen overwinning achter zijn naam staan als beroepsrenner. Bij Trek geldt hij als een belangrijke helper in de bergen voor mannen als Richie Porte en Bauke Mollema.”Bijtekenen is een logische volgende stap in mijn loopbaan. Ik voel me hier thuis en krijg het vertrouwen”, aldus Bernard die donderdag meezat in de vroege ontsnapping.