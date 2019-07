Weer een bokser overleden na gevecht

Voor de tweede keer in een week tijd is een bokser overleden na een gevecht. De Argentijn Hugo Santillan bezweek donderdag aan de gevolgen van de klappen die hij vorige week kreeg tijdens zijn partij tegen Eduardo Javier Abreu uit Uruguay. Het duel tussen de twee lichtgewichten eindigde onbeslist, kort erna zakte Santillan in elkaar. De 23-jarige Argentijn onderging een spoedoperatie in het ziekenhuis, maar de schade bleek te groot.

Enkele dagen eerder overleed de Russische bokser Maksim Dadasjev in een Amerikaans ziekenhuis. Dadasjev (28) had vorige week in zijn partij tegen Subriel Matias uit Puerto Rico heel wat rake klappen op zijn hoofd gehad. Hij zakte op weg naar de kleedkamer in elkaar. De bokser werd geopereerd, maar hij bleek zware hersenschade te hebben opgelopen en overleed daaraan.

De mondiale boksbond WBC meldde op Twitter mee te leven met de families en vrienden van zowel Dadasjev als Santillan. De Argentijn bokste een maand geleden nog in Hamburg. Hij verloor dat gevecht en kreeg daarna van de Duitse boksfederatie te horen dat hij uit voorzorg tot 30 juli niet mocht boksen, om te herstellen van de opgelopen verwondingen. Toch stapte hij vorige week gewoon weer de ring in, met fatale gevolgen.