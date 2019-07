20e etappe Tour de France fors ingekort

De 20e etappe van de Tour de France is flink ingekort door het noodweer. De laatste Alpenetappe van Albertville naar Val Thorens zou 130 kilometer zijn, maar de rit is teruggebracht naar 59 kilometer en twee van de drie beklimmingen zijn geschrapt.

Het beklimmen van de Cormet de Roselend (eerste categorie) is door landverschuivingen en modderstromen onmogelijk geworden, waardoor de renners na de start in Albertville direct naar de voet van de klim naar Val Thorens rijden, bij Moûtiers. Ook de Côte de Longefoy (tweede categorie) wordt overgeslagen.

Daarmee wordt deze laatste bergrit de kortste etappe in de Tour sinds 1996. Toen werd de negende rit van de Ronde van Frankrijk eveneens ingekort wegens noodweer. De Deen Bjarne Riis won de etappe over slechts 46 kilometer en greep uiteindelijk de eindzege in de Tour.

Vrijdag werd de 19e etappe van de Tour vroegtijdig beëindigd. De organisatie besloot dat met nog 25 kilometer te koersen omdat een deel van het resterende parcours spekglad was door een zware hagelbui. Het ijswater stroomde over delen van de weg naar finishplaats Tignes.

De start van de ingekorte etappe in de Alpen is zaterdagmiddag om 14.30 uur.