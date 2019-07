Alaphilippe: denk niet dat ik geel terugzie

Julian Alaphilippe raakte in de veel besproken negentiende etappe van de Ronde van Frankrijk zijn leidende positie in het algemeen klassement kwijt. “De andere jongens waren beter vandaag”, reageerde de Fransman. “Ik moest ze laten gaan. Ik denk niet dat ik in de laatste twee dagen de gele trui nog terug kan winnen.”

“Het was een droom de trui te mogen dragen”, vervolgde hij voor de Franse televisie. “Ik heb hem langer gedragen dan ik ooit voor mogelijk had gehouden. Ik heb alles gegeven, heb de grens van mijn kunnen opgezocht. Ook in deze rit. Maar ik verwachtte wel dat ik in de loop van de dag de trui zou verliezen. Ik ben boven mezelf uitgestegen, maar ik heb nooit gezegd dat ik de Tour zou winnen. Ik blijf trots op wat ik hier heb laten zien.”