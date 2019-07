Atlete Felix bij rentree nog niet op voorgrond

Atlete Allyson Felix heeft op de Amerikaanse kampioenschappen haar rentree gemaakt na een afwezigheid van dertien maanden. De meervoudig olympisch en wereldkampioene, gespecialiseerd in de 200 en 400 meter, bereikte op die laatste afstand de halve finales. Ze eindigde slechts als vierde in haar heat, maar mag op basis van haar tijd (52,20) terugkomen. De 33-jarige Felix beviel in november – een maand te vroeg – van een dochter.

“Het was nog wat stram, maar dat hadden we verwacht na zo’n lange periode”, zei de olympisch kampioene van Londen 2012 op de 200 meter, die mikt op deelname aan de Spelen van Tokio 2020. Met haar tijd was ze bijna 3 seconden langzamer dan haar in 2015 gelopen persoonlijke record van 49,26. “Ik ben gewoon blij dat ik weer aan een wedstrijd kan deelnemen, omdat ik heb getwijfeld of dat nog zou lukken. Dit is een startpunt voor volgend jaar.”

Felix bezit zes gouden olympische medailles, vijf daarvan behaalde ze op estafettenummers.

Op de openingsdag van de Amerikaanse kampioenschappen, die ook gelden als trials voor de WK later dit jaar in Doha, waren er vooral voorrondes. Wereldkampioen Justin Gatlin werd tweede in zijn heat op de 100 meter achter zijn trainingsmaatje Isiah Young. Christian Coleman, de nummer 2 op de WK van 2017 op de 100 meter, won zijn heat. Young was in 10,14 de snelste van allemaal. Gatlin weet zich als titelverdediger verzekerd van een ticket voor Doha, maar in de Verenigde Staten moeten atleten die naar de WK willen opdraven op de nationale titelstrijd. Mogelijk slaat hij de rest van het toernooi over.

Bij de vrouwen was Dezerea Bryant de snelste op de 100 meter: 11,25. Universiteitskampioene Sha’Carri Richardson, die dit jaar al tot 10,75 kwam, legde de 100 meter in de zevende tijd af: 11.41.