Bernal in het geel na gestaakte etappe

In een curieuze negentiende etappe heeft Egan Bernal de macht in de Tour de France gegrepen. De Colombiaan kwam als eerste boven kwam op de gevreesde Col de l’Iseran, de voorlaatste berg van de tweede Alpenrit. De etappe werd 25 kilometer voor de finish stilgelegd omdat een zware hagelbui een deel van het resterende parcours naar de slotklim op weg naar Tignes onbegaanbaar was geworden.

De jury van de Tour besloot geen ritwinnaar aan te wijzen. Wel neemt Bernal de gele trui over van Julian Alaphilippe, de Fransman die op ruim twee minuten was gereden op de Col de l’Iseran. Bernal verdedigt zaterdag in de laatste bergetappe een voorsprong van op 45 seconden op Alaphilippe. Ook Geraint Thomas (1.03), Steven Kruijswijk (1.15) en Emanuel Buchmann (1.42) hebben nog uitzicht op de winst van de Tour.

De beslissing van de 106e editie van de Tour valt zaterdag waarschijnlijk in een slotklim van 33 kilometer naar finishplaats Val Thorens. De coureurs rijden zondag tijdens de laatste etappe zo goed als zeker in een optocht naar Parijs, waar doorgaans op Champs-Élysées om de dagzege wordt gesprint.

De beslissing van de jury om de etappe voortijdig te beëindigen lijkt de enige juiste. Toegesnelde sneeuwschuivers slaagden er niet in het parcours weer veilig te maken. Veel renners voelden zich benadeeld. Bernal dacht op de slotklim nog meer afstand te kunnen nemen van zijn concurrenten. Alaphilippe hoopte zijn achterstand in de afdaling van de Col de l’Iseran nog te kunnen verkleinen. En Kruijswijk had nog grote plannen op de afsluitende beklimming naar Tignes.

Het was ook de kopman van Jumbo-Visma die de negentiende etappe in vuur en vlam zette. Kruijswijk ging in de aanval op zo’n 6 kilometer van de top van de Col de l’Iseran, met 2770 meter de hoogste berg van deze Tour. Bernal counterde en reed alleen naar een kopgroep. Hij passeerde vijftig tellen eerder de top van de Col de l’Iseran dan Kruijswijk en Thomas. Alaphilippe moest 2.07 toegeven voordat de koers vroegtijdig werd beëindigd na zware hagelbuien.

De Franse wielerliefhebbers beleefden een soort van ‘zwarte vrijdag’. Alaphilippe verloor niet alleen de gele trui. Thibaut Pinot, vorig week in de Pyreneeën nog de grote favoriet voor de eindzege, moest al vroeg in de etappe afstappen wegens een spierblessure. Hij stond vijfde in het klassement, op slechts drie seconden van Kruijswijk.