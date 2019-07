Brouwer/Meeuwsen naar kwartfinales Tokio

Beachvolleyballers Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen hebben op de Tokio Open, een toernooi uit de World Tour, de kwartfinales bereikt. Het Nederlandse koppel was in de Japanse hoofdstad in drie sets te sterk voor de Polen Piotr Kantor en Bartosz Losiak: 21-14 18-21 15-10.

Brouwer en Meeuwsen, als negende geplaatst, waren ongeslagen uit de groepsfase gekomen. Zij versloegen eerder op vrijdag in hun derde poulewedstrijd de Polen Grzegorz Fijalek en Michal Bryl in twee sets: 21-19 21-18. Fijalek en Bryl waren de nummers vier van de plaatsingslijst. In de strijd om een plaats in de halve finales zijn de Amerikanen Nicholas Lucena en Philip Dalhausser de tegenstanders.

Ook Sanne Keizer en Madelein Meppelink sloten hun poule winnend af. De regerend Europees kampioenen versloegen in hun derde groepsduel het Braziliaanse koppel Agatha/Duda in drie sets: 14-21 21-17 16-14. Daarmee won het als negende geplaatste Oranje-koppel alle drie de groepsduels. Ook voor de Nederlandse vrouwen gaat het toernooi zaterdag verder. De Tsjechischen Barbora Hermannova en Marketa Slukova zijn de tegenstanders in de eerste ronde. Zij zijn als veertiende geplaatst.